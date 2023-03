Rot in Frankfurt, Grün in Kassel: Oberbürgermeister gewählt

Frankfurt/Kassel (dpa/lhe) - . Nach seiner Wahl zum Frankfurter Oberbürgermeister will sich der SPD-Politiker Mike Josef am Montag zu seinen nächsten Schritten äußern. Der 40-Jährige lud zu einer Pressekonferenz für den Mittag ein (12 Uhr). Josef hatte sich am Sonntag in einer spannenden Stichwahl gegen seinen CDU-Kontrahenten Uwe Becker durchgesetzt. Josef erhielt nach dem vorläufigen Ergebnis 51,7 Prozent der Stimmen, Becker 48,3 Prozent.