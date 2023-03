Rot oder Schwarz - Frankfurter zur Stichwahl aufgerufen

Beim ersten Urnengang hatte Becker mit 34,5 Prozent die meisten Stimmen erhalten, gefolgt von Josef mit 24,0 Prozent. Nun wird es vor allem auf die Stimmen der Grünen-Wähler ankommen, deren Kandidatin Manuela Rottmann in der ersten Runde mit 21,3 Prozent auf Platz drei gelandet war. Wahlberechtigt sind Deutsche und EU-Staatsbürger, die am Abstimmungstag - also am 26. März - volljährig sind und seit mindestens sechs Wochen ihren Hauptwohnsitz in Frankfurt haben.