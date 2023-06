Rotes Moor soll wieder nasser werden: Wichtiger CO2-Speicher

Gersfeld (dpa) - . Die Bedeutung von Mooren als wichtiger Speicher von Kohlendioxid ist vielen Menschen nicht so bewusst wie die des Waldes. Dabei könnten diese Feuchtgebiete eine weitaus größere Menge des klimaschädlichen Gases binden als Wald, sagte Florian Wilshusen vom Landesbetrieb HessenForst. „Wenn wir Moore renaturieren, können wir sehr viel mehr erreichen als mit normaler Forstwirtschaft“, sagte er am Freitag bei der Vorstellung eines neuen Schutzprojektes für das Rote Moor in der Rhön, das in der Nähe der hessisch-bayerischen Landesgrenze liegt und einen wertvollen Lebensraum für seltene Pflanzen und Tiere bietet.