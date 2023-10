Roth: Pro-Hamas-Jubel ist absolut inakzeptabel

Nach dem Terrorangriff haben etwa in Berlin-Neukölln Anhänger der Hamas die Attacke gefeiert. Zudem war es am vergangenen Wochenende in mehreren Städten zu pro-palästinensischen Versammlungen gekommen, obwohl diese teils verboten waren. Viele Juden in Deutschland sorgen sich derweil wegen der aufgeheizten Stimmung noch mehr als sonst um ihre Sicherheit.