Rücken, Wade, Wehen: Die Eintracht-Themen vor Hoffenheim

Rotation in der Offensive: Unter Oliver Glasner gab es in der Eintracht-Offensive gesetzte Stammspieler. Randal Kolo Muani spielte in der Spitze, dahinter meist Jesper Lindström und Daichi Kamada. Das Problem für Nachfolger Toppmöller: All diese Spieler haben den Verein im Sommer verlassen. Der Trainer rotiert deshalb immer wieder. Neuzugang Omar Marmoush könnte diesmal ganz vorn beginnen. Götze sieht Toppmöller eher in einer zurückgezogenen Rolle ideal eingesetzt. „Ich sehe ihn eher einen Tick hinter einem Neuner. Einen Tick mehr im Zentrum, damit er mehr Nähe zum gegnerischen Tor hat. Da kann man die extreme Qualität seines letzten Passes ausspielen“, sagte der Trainer.