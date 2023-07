Rückkehr: Musical „Bonifatius“ auf Domplatz nächstes Jahr

Fulda (dpa/lhe) - . Mit den beiden Stücken „Die Päpstin“ und „Bonifatius“ und einer neuen, erweiterten Zuschauertribüne auf dem Domplatz will Fulda im nächsten Jahr Musical-Fans anlocken. Erstmals seit der Open-Air-Premiere vor fünf Jahren wird „Bonifatius“ wieder vor dem Dom aufgeführt, wie die Stadt Fulda und der Veranstalter Spotlight Musical am Donnerstag mitteilten. Die Barockkirche soll mit visuellen Effekten noch stärker als 2019 in das Musical einbezogen werden.