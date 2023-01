Rückkehr nach Frankfurt: „Ball des Sports“ mit 1500 Gästen

Frankfurt/Main (dpa) - . Der 52. „Ball des Sports“ der Deutschen Sporthilfe wird mit vielen Stars aus dem Sport und Prominenz aus Politik und Wirtschaft an diesem Samstag erstmals nach 16 Jahren wieder in Frankfurt am Main veranstaltet. Zuvor war Wiesbaden der Veranstaltungsort für die Benefiz-Gala. Unter den rund 1500 geladenen Gästen wird auch die für den Sport zuständige Bundesinnenministerin Nancy Faeser (SPD) sein. Der erwartete Erlös von rund 700.000 Euro wird der Förderung der 4000 von der Sporthilfe unterstützten Athleten und Athletinnen zugutekommen.