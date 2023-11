Rückkehr von Trio möglich: Eintracht spielt bei Union

Frankfurt/Main (dpa) - . Eintracht Frankfurts Cheftrainer Dino Toppmöller kann beim 1. FC Union Berlin auf die Rückkehr von Torhüter Kevin Trapp und Mario Götze hoffen. Der hessische Fußball-Bundesligist spielt am Samstag (15.30 Uhr/Sky) im ausverkauften Stadion an der alten Försterei. Auch ein Einsatz des unter der Woche verletzt ausgewechselten Robin Koch sei wieder möglich. Die Tendenz spricht für Frankfurt. Union hat jedes der elf letzten Pflichtspiele verloren. Die Köpenicker um Trainer Urs Fischer sind in Richtung Tabellenkeller abgestürzt. Die Eintracht liegt auf Position sieben.