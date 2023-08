Rückkehrer Pfeiffer vor Startelf-Debüt gegen Union Berlin

Darmstadt (dpa/lhe) - . Nach dem missglückten Comeback in die Fußball-Bundesliga trifft Aufsteiger SV Darmstadt 98 am 2. Spieltag auf den 1. FC Union Berlin. Mit einem Heimsieg gegen den Champions-League-Starter könnte das Team von Cheftrainer Torsten Lieberknecht am Samstag (15.30 Uhr/Sky) die ersten Punkte der Saison sammeln. Die Berliner stehen nach einem starken 4:1-Sieg gegen den FSV Mainz 05 derzeit auf dem dritten Tabellenplatz. Bislang spricht die Heimbilanz für die Lilien: Sie gewannen alle drei Zweitliga-Heimspiele gegen Union. Zwei Auswärtsspiele endeten unentschieden, eins gewann Union. Darmstadt Rückkehrer Luca Pfeiffer steht vor seinem Startelf-Debüt. Die Einsatzfähigkeit von Emir Karic ist aufgrund einer Innenbandzerrung im Knie noch ungewiss.