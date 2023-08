Ruhiger Ausklang des Wochenendes: Unwetter am Montag

Offenbach (dpa/lhe) - . Gewitter und Starkregen bis in den Unwetterbereich sorgen für einen ungemütlichen Start in die neue Woche in Hessen. Vereinzelt ist bereits am Sonntag der Süden davonbetroffen, in den übrigen Teilen bleibt es lediglich locker bewölkt und trocken, wie der Deutsche Wetterdienst (DWD) am Samstag in Offenbach mitteilte. Die Temperaturen liegen am Sonntag zwischen 25 und 29 Grad, in höheren Lagen um 23 Grad. Die Nacht bleibe meist bewölkt und trocken, südlich des Mains sei vereinzelt Regen mit dabei. Die Temperaturen sinken ab auf 12 bis 17 Grad.