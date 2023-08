Rund 1000 Schüler holen Stoff in Lerncamps nach

Wiesbaden (dpa/lhe) - . An rund 30 hessischen Schulen holen derzeit Kinder und Jugendliche in Lerncamps in kleinen Gruppen Unterrichtsstoff auf. Damit sollen die Schülerinnen und Schüler auf das kommende Schuljahr oder Prüfungen vorbereitet werden, erklärte Kultusminister Alexander Lorz (CDU) bei einem Besuch an einer Wiesbadener Schule am Donnerstag. In diesem Sommer haben sich hessenweit rund 1000 Interessenten für die Sommercamps angemeldet, wie das Ministerium mitteilte.