Rund 15 Prozent der Kommunen ziehen die Steuerschraube an

Wiesbaden (dpa/lhe) - . Rund 15 Prozent der hessischen Kommunen haben 2023 mindestens eine der Grundsteuern oder die Gewerbesteuer erhöht. Wie eine Analyse des Bundes der Steuerzahler Hessen ergab, stiegen in 63 der insgesamt 421 Städte und Gemeinden die Hebesätze. Allerdings senkten dieses Jahr auch acht Kommunen mindestens eine dieser Steuern. „Der Trend der letzten Jahre mit wenigen, aber dann zum Teil erheblichen Steigerungen bei der Grund- und Gewerbesteuer setzt sich fort“, erläuterte Vorstandsmitglied Jochen Kilp am Freitag in Wiesbaden.