Rund 1500 Schüler bleiben in letzten Jahren mehrfach sitzen

Wiesbaden (dpa/lhe) - . In den Schuljahren 2018/2019 bis 2022/2023 sind insgesamt rund 1500 Schülerinnen und Schüler in Hessen mehrfach sitzengeblieben. Dies geht aus einer Antwort des Kultusministeriums auf eine parlamentarische Anfrage des fraktionslosen Landtagsabgeordneten Rolf Kahnt in Wiesbaden hervor. Darunter seien rund 900 Schüler und 600 Schülerinnen gewesen.