Rund 15.000 Kinder aus der Ukraine an Hessens Schulen

Alle Zugewanderten erhielten in derzeit in rund 1850 Intensivklassen oder in kleineren Intensivkursen verpflichtenden Deutschunterricht, berichtete das Ministerium. Neben dem verpflichtenden Unterricht in den Intensivklassen und -kursen bekämen die Kinder und Jugendlichen aus der Ukraine bei Bedarf an den jeweiligen Schulen auch ein freiwilliges Ergänzungsangebot in ukrainischer Sprache.