Rund 200 Menschen bei Ostermärschen in Bruchköbel

Bruchköbel (dpa/lhe) – . Der russische Angriffskrieg gegen die Ukraine hat auch in diesem Jahr als zentrales Thema den Auftakt der diesjährigen Ostermärsche am Karfreitag in Hessen bestimmt. An der Kundgebung mit anschließender Demonstration in Bruchköbel (Main-Kinzig-Kreis) hätten sich rund 200 Menschen beteiligt, sagte der Sprecher der Ostermarschbewegung, Erich Ehmes, am Nachmittag. „Wir sind sehr, sehr froh über die vielen Menschen, die sich heute für den Frieden eingesetzt haben.“