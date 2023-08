Rund 280 Strafverfahren wegen Angriffen gegen Einsatzkräfte

Demnach wurden unter anderem 45 Geldstrafen und 17 Haftstrafen auf Bewährung verhängt. Wie ein Ministeriumssprecher mitteilte, wurden bislang 98 Verfahren eingestellt. Im Jahr 2017 war ein Bundesgesetz in Kraft getreten, dass den strafrechtlichen Schutz von Einsatzkräften verbessern soll. In den Verfahren sind auch Angriffe gegen Mitarbeiter etwa des Katastrophenschutzes und in Notaufnahmen oder gegen Jäger oder Förster erfasst.