Rund 350 ukrainische Schüler lernen bereits in Regelklassen

Bad Schwalbach (dpa/lhe) - . Hessenweit können bereits mehr als 350 ukrainische Schülerinnen und Schüler vollständig in Regelklassen lernen, da sie gut genug Deutsch sprechen. Zuvor waren die Kinder und Jugendlichen gemeinsam mit anderen Zugewanderten in Intensivklassen unterrichtet worden. „Niemals zuvor besuchten so viele schutzsuchende Kinder und Jugendliche aus weltweiten Krisengebieten so viele Intensivsprachfördermaßnahmen in Hessen“, erklärte Kultusminister Alexander Lorz (CDU) am Dienstag bei einem Besuch in einer Schule in Bad Schwalbach im Taunus. Von den über 34.000 Schülerinnen und Schülern in diesen Klassen kämen aktuell knapp 16.000 aus der Ukraine.