Rund 40 Fälle mutwilliger Zerstörung von Biberbauten

„Der Biber ist an vielen hessischen Gewässern zurück und gestaltet als "Ökosystemingenieur" neue Naturräume“, erklärte das Ministerium. Ihre Dämme bewirkten selbst in Trockenperioden einen guten Wasserrückhalt in der Landschaft, stabilisierten die Grundwasserstände und könnten bei Starkregen helfen, Hochwasser abzumildern. Trotz vieler positiver Effekte könnten die Aktivitäten der Biber in einigen Fällen Probleme bereiten, ergänzte das Ministerium. Dann helfen die Bibermanager der Naturschutzbehörden bei einer Lösung.