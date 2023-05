Rund 40.000 Besucher bei Nacht der Museen

Frankfurt/Offenbach (dpa/lhe) - . Nach dreijähriger Pause hat die Nacht der Museen in Frankfurt und Offenbach mit einem vielfältigen Programm zahlreiche Menschen angezogen. Die Veranstalter sprachen von rund 40.000 Besucherinnen und Besuchern, die am Samstagabend und in der Nacht zum Sonntag an den mehr als 40 Veranstaltungsorten gezählt wurden. Sie konnten Ausstellungen, Führungen, Performances, Live-Musik, Filmprojektionen und Workshops erleben. „Einmalige Exponate, begeisterte Museumsbesucherinnen und Museumsbesucher und verzaubernde Momente - nach drei Jahren Pause präsentierte sich Frankfurts vielseitige Museumslandschaft zur Nacht der Museen eindrucksvoll“, erklärte die Frankfurt Kulturdezernentin Ina Hartwig (SPD).