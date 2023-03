Rund 80 Auffangstationen für Wildtiere in Hessen

Wiesbaden (dpa/lhe) - . Sie werden ausgesetzt, ihre Halter sind gestorben oder sie sind verletzt: In Hessen gibt es rund 80 Aufnahmestationen für Wildtiere. Dies geht aus Antworten der zuständigen Regierungspräsidien in Darmstadt, Gießen und Kassel hervor. Dem hessischen Umweltministerium zufolge darf ein Wildtier nur halten oder betreuen, wer hierfür auch die erforderlichen Kenntnisse und Fähigkeiten hat. „Vorrangiges Ziel muss es sein, die Tiere baldmöglich wieder in ihren angestammten Lebensraum zurückzusetzen.“ Allerdings gibt es hier Ausnahmen, wie zum Beispiel Waschbären als invasive Art.