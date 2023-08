Rund 80 Prozent hessischer Kommunen bieten Mängelmelder an

„Besonderen Anklang findet die neue Funktion des Angstraummelders“, erläuterte das Ministerium. Hier können Bürgerinnen und Bürger mitteilen, dass sie sich in bestimmten öffentlichen Bereichen unsicher fühlen - sei es in einer Unterführung bei Dunkelheit, auf einem abgelegenen Parkplatz oder an einer schlecht beleuchteten Haltestelle.