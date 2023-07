Rund drei Millionen Euro Förderung für Filme und Serien

Wiesbaden (dpa/lhe) - . In Hessen werden derzeit 30 Filme und Serien mit rund drei Millionen Euro gefördert. „Die Hessen Film & Medien unterstützt auch in dieser Förderrunde sehr unterschiedliche Projekte, vor allem aber die hessischen Filmtalente. Das ist mir ein besonderes Anliegen, da wir so den Filmstandort Hessen von innen heraus stärken und weiterentwickeln“, teilte Kunst- und Kulturministerin Angela Dorn (Grüne) in Wiesbaden am Freitag mit.