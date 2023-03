Rund fünf Prozent mehr hessische Vereine seit 2012

Berlin/Wiesbaden (dpa/lhe) - . In Hessen ist die Zahl der Vereine während der letzten zehn Jahre um rund fünf Prozent gestiegen. 2022 gab es 50.270 hessische Vereine, wie aus dem am Dienstag in Berlin vorgelegten Trendbericht der Zivilgesellschaft in Zahlenweise (Ziviz) im Stifterverband hervorgeht. Im Jahr 2012 seien es noch 47.680 Vereine gewesen.