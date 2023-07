Rund sieben Prozent zahlten Rundfunkgebühren nicht

Wiesbaden (dpa/lhe) - . Ende vergangenen Jahres sind gut sieben Prozent der hessischen Beitragspflichtigen mit der Zahlung ihrer Gebühren für den öffentlich-rechtlichen Rundfunk in Verzug gewesen. Der Beitragsservice habe Ende 2022 für das Land Hessen mehr als 3,4 Millionen Beitragskonten geführt, teilte die Staatskanzlei in Wiesbaden auf eine parlamentarische Anfrage der AfD-Landtagsfraktion in Wiesbaden mit. Davon hätten sich 249.549 im Mahnverfahren befunden, erläuterte die Staatskanzlei und bezog sich auf Angaben des Hessischen Rundfunks.