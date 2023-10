Rushdie ruft zur Verteidigung der Meinungsfreiheit auf

Frankfurt/Main (dpa) - . Der britisch-indische Schriftsteller Salman Rushdie hat dazu aufgerufen, die Meinungsfreiheit bedingungslos zu verteidigen. „Wir leben in einer Zeit, von der ich nicht geglaubt habe, sie erleben zu müssen“, sagte der 76-Jährige am Sonntag in seiner Dankesrede für die Verleihung des Friedenspreises des deutschen Buchhandels in der Frankfurter Paulskirche: „eine Zeit, in der die Freiheit - insbesondere die Meinungsfreiheit, ohne die es die Welt der Bücher nicht gäbe - auf allen Seiten von reaktionären, autoritären, populistischen, demagogischen, halbgebildeten, narzisstischen und achtlosen Stimmen angegriffen wird“.