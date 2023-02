S-Bahn-Linie 8 fällt zwischen Wiesbaden und Frankfurt aus

Frankfurt am Main (dpa/lhe) - . Zwischen den Haltestellen Wiesbaden Hauptbahnhof und Frankfurt Hauptbahnhof entfällt am Montagmorgen die S-Bahn-Linie 8. Grund dafür ist ein technischer Fehler, wie der Rhein-Main-Verkehrsverbund (RMV) meldete. Die S8 soll den Angaben zufolge noch bis 10 Uhr ausfallen. Vereinzelt verkehrt die Linie S9 am Morgen über den Mainzer Hauptbahnhof.