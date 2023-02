Sababurg-Sanierung kommt weiter voran

Bis Oktober 2021 hatten die Arbeiten an der in der Nähe von Hofgeismar (Landkreis Kassel) gelegenen Touristenattraktion mehr als ein Jahr wegen eines Rechtsstreits im Vergabeverfahren geruht. Das Land Hessen will nach eigener Darstellung mit der Sanierung unter anderem den Tourismus- und Wirtschaftsstandort Nordhessen stärken. Der LBIH koordiniert das Projekt.