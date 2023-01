Sachschaden wegen Böllerwurf auf Balkon: Illegaler Knaller?

Kassel (dpa/lhe) - . Mit einem mutmaßlich gezielten Böllerwurf auf einen Balkon in Kassel hat ein Unbekannter einen Schaden von mindestens 2000 Euro verursacht. Bei der Explosion am Montagabend sei niemand verletzt worden, teilte die Polizei am Dienstag mit. Angesichts des Schadens sei davon auszugehen, dass es sich um einen in Deutschland nicht zugelassenen Böller handelte. In der Verkleidung des Erdgeschoss-Balkons entstand den Angaben zufolge ein etwa ein Meter großes Loch und eine Metallstrebe der Brüstung wurde verbogen. Die Balkonverkleidung wurde etwa zehn Meter weit geschleudert. Zudem wurden das Mobiliar, Weihnachtsdekoration sowie eine Stromverteilerbox beschädigt und es entstand ein Riss in einer Fensterscheibe.