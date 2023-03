Sachverständiger stellt Drach negative Prognose aus

Drach werden in dem Prozess vier Raubüberfälle auf Werttransporter in Köln, Frankfurt am Main sowie im hessischen Limburg zur Last gelegt. Wegen mutmaßlicher Schüsse auf zwei Geldboten wird ihm auch versuchter Mord vorgeworfen. Mit auf der Anklagebank sitzt ein mutmaßlicher Komplize aus den Niederlanden.