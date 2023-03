Salzbachtalbrücke: Abschnitt wird über das Tal geschoben

Wiesbaden (dpa/lhe) - . Am Neubau der Salzbachtalbrücke der Autobahn 66 in Wiesbaden soll am heutigen Mittag (12.00 Uhr) der vierte und damit letzte Brückenabschnitt über das Tal geschoben werden. Ende Januar wurden mit dem dritten von vier sogenannten Verschüben bereits rund 245 der insgesamt 300 Meter langen Lücke geschlossen. Am Dienstag soll der Überbau der künftigen Südbrücke nun die westliche Talseite erreichen und somit die gesamte Lücke über dem Salzbachtal geschlossen werden. Wenn die Arbeiten weiterhin nach Plan laufen, soll die Südbrücke in Fahrtrichtung Frankfurt Ende des Jahres befahrbar sein.