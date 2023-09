Sampling-Streit - BGH verkündet Entscheidung

Karlsruhe (dpa) - . In einem jahrelangen Rechtsstreit zwischen den Elektropop-Pionieren von Kraftwerk und Musikproduzent Moses Pelham um eine kurze Tonfolge will der Bundesgerichtshof (BGH) am Donnerstag (8.30 Uhr) eine Entscheidung verkünden. In der mündlichen Verhandlung Anfang Juni in Karlsruhe hatte sich abgezeichnet, dass der erste Zivilsenat den Fall dem Europäischen Gerichtshof (EuGH) vorlegen könnte, um Detailfragen klären zu lassen. (Az. I ZR 74/22)