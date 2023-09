Sampling-Streit um Kraftwerk-Tonfolge wechselt zum EuGH

Pelham hatte einen Beat aus dem Kraftwerk-Stück „Metall auf Metall“ aus dem Jahr 1977 zwei Jahrzehnte später leicht verlangsamt in Endlosschleife unter den Song „Nur mir“ mit der Rapperin Sabrina Setlur gelegt. So eine musikalische Interpretation in neuem Kontext nennt man Sampling. Der heute 52-jährige Pelham hatte jedoch nicht um Erlaubnis gefragt. Kraftwerk-Mitbegründer Ralf Hütter (77) fühlte sich bestohlen und klagte.