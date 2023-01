Sanierungskonzept nach Erdrutsch an A49 in Arbeit

Zu dem Hangrutsch am nördlichen Ende des Autobahntunnels Frankenhain bei Schwalmstadt (Schwalm-Eder-Kreis) war es am Sonntag nach ausgiebigen Regenfällen gekommen. Seitdem ist der erst im vergangenen Sommer eröffnete Autobahnabschnitt in südliche Richtung gesperrt, der Verkehr wird umgeleitet.