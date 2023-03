Saxofonistin Corinna Danzer bekommt Hessischen Jazzpreis

Danzer spielt den Angaben zufolge unter anderem im eigenen „Corinna Danzer/Martin Lejeune-Quartett“ und in der „Frankfurt Jazz Big Band“. Zudem spielte sie in diversen internationalen Bands. Die Jury bezeichnete Danzer als „Stimme und Gesicht der freien Jazzpädagogik in Frankfurt“. So begeistere sie Kinder mit ihrer Arbeit in Schulen in und um Frankfurt für die Jazzmusik. Ende des Jahres soll die Musikerin ein Preisträgerkonzert beim Hessischen Jazzpodium in Frankfurt geben.