Schaden in Freizeitbad höher als zunächst angenommen

Idstein/Wiesbaden (dpa/lhe) - . Das Feuer in einem Freizeitbad in Idstein im Taunus hat einen deutlich höheren Schaden verursacht als angenommen. „Wir gehen inzwischen von mehreren Millionen Euro aus“, sagte ein Sprecher des Polizeipräsidiums Wiesbaden am Montag. Ursprünglich hatten die Ermittler den Schaden mit rund 1,5 Millionen beziffert.