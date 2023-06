Schäden in Hessen: Bahnstrecke gesperrt, Flüge annulliert

Kassel/Frankfurt (dpa) - . Abgedeckte Dächer, umgestürzte Bäume, überflutete Straßen: Ein kurzes aber heftiges Unwetter ist am Donnerstagabend über Teile Hessens hinweggezogen und hat dort Schäden angerichtet. Im Nah- und Fernverkehr kam es zu Beeinträchtigungen. Die Bahnstrecke zwischen Fulda, Kassel und Göttingen wurde gesperrt, wie die Deutsche Bahn am Donnerstagabend auf ihrer Internetseite mitteilte. ICE- und IC-Züge aus Süden endeten in Frankfurt. Der Bus- und Bahnverkehr in Kassel kam zum Erliegen. Am Flughafen Frankfurt gab es einige Annullierungen.