Schauer und Gewitter in den nächsten Tagen

Offenbach (dpa/lhe) - . Das Wetter in Hessen zeigt sich in den kommenden Tagen wechselhaft. Laut Vorhersage des Deutschen Wetterdienstes (DWD) in Offenbach ziehen in dieser Woche auch Schauer und Gewitter auf. Dienstagvormittag erwartet die Region meist heiteres Wetter, gegen Mittag ziehen zunehmend Wolken und einzelne Schauer auf - vor allem nördlich des Mains. Im Süden und Südwesten bleibt es zunächst längere Zeit sonnig. Die Höchstwerte liegen zwischen sommerlichen 23 und 29 Grad, in Hochlagen bleibt es etwas kühler.