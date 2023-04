Schauer und Gewitter in Hessen erwartet

Offenbach (dpa/lhe) - . In Hessen bleibt das Wetter in den nächsten Tagen wechselhaft. Am Freitag sei es zuerst überwiegend trocken, sagte ein Meteorologe vom Deutschen Wetterdienst (DWD). Zum Nachmittag sowie Abend sollen dann Gewitter aufziehen, die von kurzzeitigem Starkregen und insbesondere in Nordhessen von stärkeren Böen begleitet werden. Die Temperaturen steigen unterdessen auf Höchstwerte von 15 bis 19 Grad an; im Bergland zeigt das Thermometer 10 bis 14 Grad an.