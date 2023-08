Schauer und kurze Gewitter erwartet: Samstag wird es wärmer

Offenbach (dpa/lhe) - . Die Menschen in Hessen müssen sich in den kommenden Tagen auf Schauer und einzelne Gewitter einstellen. Am Donnerstag wird es bei Höchstwerten von 18 bis 22 Grad wechselnd bis stark bewölkt, wie der Deutsche Wetterdienst (DWD) mitteilte. Die Meteorologen erwarten Schauer und einzelne kurze Gewitter. In Südhessen bleibt es teils auch trocken und soll erst ab dem Abend leicht regnen. Bei Schauern und Gewittern sowie im nordhessischen Bergland ist stark böiger Wind möglich.