Schauspiel Frankfurt: Weibliche Regiearbeiten prägen Saison

Eröffnet wird die Saison am 21. September mit Molières hochaktueller Komödie „Der Geizige“ in der Regie von Mateja Koležnik. Johanna Wehner bringt mit Bram Stokers „Dracula“ kurz darauf einen Vampir auf die Bühne, der laut dem Theater „die Zeit überdauert“. Jessica Glause zeigt ab Ende Oktober Virginia Woolfs „Orlando“. „Hier bewegt sich, was nur scheinbar festgelegt ist: die Rolle von Geschlecht, Macht und Status“, hieß es.