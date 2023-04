Schienenersatzverkehr: Wettbewerber fordern Ausschreibung

Die Bahn bestätigte am Dienstag auf Anfrage das Vorgehen. „Die Direktvergabe an ein Konzernunternehmen ist rechtens und der einzige Weg, um in der verbleibenden Zeit bis zur Generalsanierung einen leistungsfähigen Schienenersatzverkehr für die Reisenden sicherzustellen“, teilte ein Sprecher mit. „Um die notwendige Anzahl an Fahrzeugen zu beschaffen und Personal zu rekrutieren, braucht es ausreichend zeitlichen Vorlauf.“ Dieser sei mit einem europaweiten Ausschreibungsverfahren nicht gegeben.