Schiffskapitän: Verdächtiger Gegenstand an Brücke in Hanau

Hanau (dpa/lhe) - . Ein verdächtiger Gegenstand an einer Brücke in Hanau hat am Samstag einen größeren Einsatz von Polizei und Sprengstoffexperten ausgelöst. Ein Schiffskapitän sah den von der Brücke hängenden Gegenstand am Morgen und alarmierte die Polizei, wie ein Polizeisprecher sagte. Die Brücke und umliegende Straßen wurden daraufhin gesperrt und der Schiffsverkehr auf dem Main zeitweise eingestellt. Auch die Wasserschutzpolizei war im Einsatz.