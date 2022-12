Schmuddelwetter vor Weihnachten: Regen und Wind

Offenbach (dpa/lhe) - . Nach Frost und Glätte steuert Hessen mit deutlich milderen Temperaturen, Regen und Wind auf Weihnachten zu. Im Tagesverlauf könne es in geschützten Lagen anfangs lokal noch zu gefrierendem Regen kommen, teilte der Deutsche Wetterdienst (DWD) am Dienstag in Offenbach mit. Die Höchsttemperaturen erreichen aber bereits bis zu neun Grad, in Hochlagen um fünf Grad.