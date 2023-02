Schnee und Eis verursachen Probleme auf Straßen in der Rhön

Fulda (dpa/lhe) - . Winterliche Wetterverhältnisse haben in der osthessischen Rhön zu Verkehrsbehinderungen geführt. Wegen stark verschneiter und vereister Straßen seien einige Autos und Lastwagen liegen geblieben, hätten sich an Steigungen festgefahren und die Straße blockiert, teilte die Polizei am Donnerstag mit. Am Vormittag stürzten in der Nähe der Einmündung einer Landstraße bei Obernhausen (Landkreis Fulda) zwei Bäume auf ein Auto. Die Fahrerin blieb unverletzt. Zwei Bundesstraßen mussten vollständig gesperrt werden. Einsatzkräfte der Polizei und Feuerwehr waren im Einsatz. Die Vollsperrung sollte bis in den Abend andauern. Die Polizei bat Verkehrsteilnehmer, den Bereich der Rhön wenn möglich zu umfahren.