Schnee und Glätte in Hessen: Andrang auf der Wasserkuppe

In der Nacht zum Montag erwarten die Meteorologen noch geringen Schneefall im Norden und Osten von Hessen, zum Teil müsse auch mit gefrierendem Sprühregen gerechnet werden. Bei Tiefstwerten zwischen minus zwei und plus zwei Grad seien glatte Straßen möglich. Auch zu Beginn der neuen Woche bleibe es weiterhin trüb. Die Wetterexperten erwarten am Montag Höchsttemperaturen zwischen eins und fünf Grad, in Gipfellagen um minus drei Grad. Erst am Dienstag dürfte sich dann wieder die Sonne zeigen, bei maximal fünf Grad, so die Wetterexperten.