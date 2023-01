Schneedecke lockt Wintersportler auf Wasserkuppe

Gersfeld/Fulda (dpa/lhe) - . Gute Schneeverhältnisse haben am Samstag erneut Wintersportler und Ausflügler in die Hochlagen der Rhön gelockt. Bereits am Mittag meldete die Polizei in Fulda, dass es rund um die Wasserkuppe so gut wie keine Parkplätze mehr gebe. Die Beamten empfahlen die Anreise mit öffentlichen Verkehrsmitteln.