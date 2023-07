Schoeller als erster grüner OB von Kassel vereidigt

„Ich stelle mich in den Dienst aller Menschen, die in dieser Stadt leben, nicht nur derjenigen, die mich gewählt haben, sondern auch derjenigen, die mich nicht gewählt haben“, sagte Schoeller in der ersten Rede seiner sechsjährigen Amtszeit. Zudem sei er auch für die nicht wenigen Menschen in Kassel da, die mitunter seit ihrer Geburt dort lebten und gleichwohl nicht zur Wahl berechtigt seien. Ihm sei wichtig, die Öffentlichkeit bei Vorhaben und Themen einzubeziehen, sagte Schoeller. „Die Akzeptanz der Entscheidungen, die wir zu treffen haben, steht und fällt mit der Transparenz gegenüber der Bevölkerung.“