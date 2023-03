Schoeller bewirbt sich um Oberbürgermeisteramt

Kassel (dpa/lhe) - . In Kassel wird am Sonntag in einer Stichwahl über den künftigen Oberbürgermeister abgestimmt. Die gut 145.000 Wahlberechtigten können nur für oder gegen den Kandidaten der Grünen, Sven Schoeller, votieren. Denn der amtierende OB Christian Geselle hatte sich aus der Stichwahl zurückgezogen, obwohl er den ersten Wahlgang vor zwei Wochen mit 31,5 Prozent der Stimmen gewonnen hatte.