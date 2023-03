Schoeller knapp zum OB in Kassel gewählt

Kassel (dpa/lhe) - . Nun ist es amtlich: Sven Schoeller (Grüne) ist der neue Oberbürgermeister in Kassel. Der Wahlausschuss der nordhessischen Stadt bestätigte am Mittwoch offiziell das Ergebnis der Stichwahl, bei der Schoeller am Sonntag die erforderliche Mehrheit knapp erlangt hatte. Im Zuge einer Panne war sein Vorsprung am Montag noch weiter geschrumpft.