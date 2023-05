„Schönste Rasenfrisuren“ zum Schutz von Bienen gesucht

„Jeder kann beitragen, Insekten zu unterstützen. Dazu reicht schon eine Fensterbank oder ein Vorgarten mit bienenfreundlichen Pflanzen, öffentliche Flächen in Städten mit blühenden Sträuchern, Bäumen und Blühflächen.“ Bei dem Wettbewerb „Schönste Rasenfrisuren“ lockt unter anderem als erster Preis ein Gutschein für die Teilnahme an einem Gartenbauseminar. Bis 30. Juni kann jeder Teilnehmer maximal drei Fotos seines Rasens an die E-Mail-Adresse presse@llh.hessen.de schicken.